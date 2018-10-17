Премьер Греции принял отставку главы МИД

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял отставку министра иностранных дел Никоса Котзиаса.
Как сообщает Reuters, Ципрас сам будет выполнять обязанности главы МИД Греции.
В кабинете Ципраса не уточнили причину отставки главы МИД. По данным греческих СМИ, Котзиас во время заседания правительства 16 октября устроил перепалку с министром обороны Паносом Камменосом по поводу сделки, которая должна положить конец многолетнему конфликту Греции с соседней Македонией.
Котзиас был главным представителем Афин на переговорах, по итогам которого было принято соглашение со Скопье о переименовании Македонии на Республику Северная Македония. Камменос решительно выступает против этой сделки.
Напомним, в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Спор стран относительно названия Македония продолжался с 1990-х годов.
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