Преемница Меркель поддержала продление антироссийских санкций Сегодня, 06:19 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Michael Dalder Аннегрет Крамп-Карренбауэр REUTERS/Michael Dalder

Глава Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Каррнбауэр выступила за сохранение режима антироссийских санкций.

Об этом сообщает Bild.

«Российский режим делает все возможное, чтобы дестабилизировать ближайших соседей. Азовское море не должно становиться российскими водами, что поставило бы под угрозу спасательный круг для Украины», — заявила Крамп-Каррнбауэр.

Она также считает, что отмена санкций подорвет доверие к Европейскому союзу.

«Обязательство защищать свободу должно быть частью нашей внешней политики», — заявила лидер ХДС.

Напомним, 12 июня послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма.