Представителя ООН не допустили к проверке тюрем в Крыму

Специального докладчика ООН по противодействию пыткам Нильса Мельцера не допустили к мониторингу мест несвободы в аннексированом Россией Крыму.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам спецдокладчика ООН, он не смог посетить оккупированный Россией Крым, поскольку российская власть поставила ему условие, чтобы визит проходил в рамках "процедур, предусмотренных для официального посещения национальной территории РФ".

Мельцер отметил, что знает о фактах нарушения прав заключенных на территории полуострова, в частности, что большое количество лиц этапируют из Крыма на территорию России. Также он встретился со многими жертвами пыток и жестокого обращения со стороны российских силовиков, которые оставили полуостров.

Специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер вместе со своей командой с 20 мая по 8 июня в Украине оценивал общую ситуацию о запрете пыток или других видов обращения, унижающих человеческое достоинство. Спецдокладчик ООН рассказал, что посещая различные объекты на контролируемой Украиной территории, он получил беспрепятственную свободу передвижения ко всем местам, где люди были лишены свободы.

Ранее Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских политзаключенных в РФ и аннексированом Крыму.