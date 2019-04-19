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Правительство Ливии выдало ордер на арест фельдмаршала Хафтара

Сегодня, 09:53
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Правительство Ливии выдало ордер на арест фельдмаршала Хафтара - фото

Ahmed Jadallah/Reuters

В Ливии идут бои за Триполи

Ливийское правительство национального единства выдало ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, войска которого пытаются захватить столицу страны Триполи.

Как сообщает DW, военная прокуратура Ливии санкционировала арест генерала и его шести подчиненных.

Их обвиняют в авиаударе по жилому кварталу в ливийской столице.

Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.

7 апреля авиация ЛНА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.

По последним данным, за все время наступления на Триполи погибли 205 человек, еще более 900 получили ранения.


Теги:   Арест Ливия Триполи

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