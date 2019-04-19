Правительство Ливии выдало ордер на арест фельдмаршала Хафтара Сегодня, 09:53 128 Цей матеріал також доступний українською Ahmed Jadallah/Reuters В Ливии идут бои за Триполи Ahmed Jadallah/Reuters

Ливийское правительство национального единства выдало ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, войска которого пытаются захватить столицу страны Триполи.

Как сообщает DW, военная прокуратура Ливии санкционировала арест генерала и его шести подчиненных.

Их обвиняют в авиаударе по жилому кварталу в ливийской столице.

Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.

7 апреля авиация ЛНА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.

По последним данным, за все время наступления на Триполи погибли 205 человек, еще более 900 получили ранения.





