В боях за Триполи погибли более 200 человек - ВОЗ Сегодня, 15:13 205 Цей матеріал також доступний українською Esam Omran Al-Fetori/Reuters Наступление на Триполи длится почти две недели Esam Omran Al-Fetori/Reuters

Количество погибших в боях за столицу Ливии Триполи, которые продолжаются с 5 апреля, увеличилось до 205 человек.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

По информации ВОЗ, жертвами боевых действий стали 18 мирных жителей. Еще 913 человек получили ранения за две недели наступления на Триполи.

Toll for armed conflict in #Tripoli is 205 dead and 913 wounded. Medical specialists that WHO #Libya deployed to support frontline hospitals are helping perform dozens of surgeries. pic.twitter.com/94zXHzsQq1 17 апреля 2019 г.

Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.

7 апреля авиация ЛНА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.