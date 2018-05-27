27 мая 2018, воскресенье

Пожар в парке развлечений в Германии: пострадали семь спасателей

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Пожар в парке аттракционов ликвидирован
Фото: GayRedDay ‏via Twitter

Пожар в парке аттракционов ликвидирован

При тушении пожара в крупнейшем парке развлечений Europa Park в Германии пострадали семь сотрудников пожарной службы.

По информации полиции, в больнице пожарным оказали медицинскую помощь, после чего отпустили, передает AFP.

Никто из посетителей парка не пострадал. Всего было эвакуировано 25 тысяч человек.

К тушению пожара привлекли 250 спасателей. На данный момент огонь полностью ликвидирован.

В воскресенье, 27 мая, парк развлечений снова принимает посетителей, несмотря на значительный ущерб на некоторых объектах. "Нидерландская" и "скандинавская" части парка, где произошел пожар, закрыты.

Напомним, что 26 мая в крупнейшем парке развлечений Europa Park в городе Рутс на юго-западе Германии произошел пожар.

Огонь начал распространяться с одного из павильонов в "нидерландской" части парка, перейдя на декорации возле горки Пираты Батавии и перекинулся на "скандинавскую" часть парка.

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