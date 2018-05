В Германии в крупнейшем парке развлечений произошел пожар

В крупнейшем парке развлечений Europa Park в городе Рутс на юго-западе Германии произошел пожар, сообщает пресс-служба парка в Twitter.

"Вблизи аттракциона Пираты Батавии вспыхнул пожар. Наши службы находятся на месте и пытаются потушить огонь", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар начал распространяться с одного из павильонов в "голландской" части парка, перейдя на декорации возле горки Пираты Батавии и перекинулся на "скандинавскую" часть парка.

The aftermath of the fire at Europa Park is horrifying... Before and after photos of the Scandinavia section. #europapark #Europapark pic.twitter.com/kDRaE55bww — Magic Pass (@magic_pass) 26 мая 2018 г.

Пожарные локализировали пожар через три часа после возгорания. В момент возгорания в Europa Park находилось приблизительно 25 тыс. посетителей. По информации пожарных, никто не пострадал.

Власти Руста попросили местных жителей не открывать окна и двери из-за густого дыма.

Europa Park считается крупнейшим парком развлечений в Германии и вторым по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда. Парк открыли в 1975 году, в нем находятся 16 тематических разделов, представляющих 13 европейских стран.

Напомним, в столичном Гидропарке вспыхнул пожар.