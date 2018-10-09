Посольство России отрицает военное вмешательство в Ливии

Российские дипломаты опровергли информацию британских и российских СМИ о том, что Кремль хочет "превратить Ливию в новую Сирию" и для этого перебросил в восточную Ливию элитные военные подразделения.

По словам пресс-секретаря посольства РФ в Великобритании, эта информация "не имеет ничего общего с реальностью", передает ТАСС.

"Москва никогда не имела никаких планов по осуществлению военного вмешательства в этой стране", - отметил он.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва поддерживает миротворческие усилия в Ливии "дипломатическими средствами", а также придерживается резолюции Совета Безопасности ООН об эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Напомним, что британская газета The Sun сообщила, что Россия перебросила в Ливию "десятки" офицеров ГРУ и военнослужащих спецназа, противокорабельные ракеты Калибр и зенитно-ракетные комплексы С-300, а также развернула в прибрежных городах Тобрук и Бенгази две военные базы под прикрытием частной военной компании Вагнера.

Российские и ливийские источники подтвердили изданию РБК, что военное присутствие РФ в Ливии связано с нефтегазовыми интересами.