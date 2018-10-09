09 октября 2018, вторник

"Путин хочет новую Сирию": СМИ узнали о переброске элитных войск РФ в Ливию

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Владимир Путин хочет превратить североафриканскую страну в

Владимир Путин хочет превратить североафриканскую страну в "новую Сирию".

Россия перебросила в охваченную внутренними беспорядками Ливию "десятки" офицеров ГРУ и военнослужащих спецназа, сообщила британская газета The Sun со ссылкой на источники на Даунинг-стрит. Эту информацию также подтвердили российские и ливийские источники РБК.

По данным The Sun, Кремль в ливийском конфликте встал на сторону военного лидера Халифа Хафтара, который возглавляет Ливийскую национальную армию и является главным военным правителем на большей части восточной Ливии.

Отмечается, что в прибрежных городах Тобрук и Бенгази развернуты две российские военные базы под прикрытием частной военной компании Вагнера.  Помимо военных, как узнали источники в британском правительстве, Кремль снабжает армию Хафтара тяжелой военной техникой. В частности, в Ливию переброшены противокорабельные ракеты Калибр и зенитно-ракетные комплексы С-300.

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Источник, близкий к Минобороны РФ, подтвердил изданию РБК информацию о российском военном присутствии в Ливии. По информации собеседника издания, в последние месяцы в восточную Ливию были отправлены элитные десантные подразделения из частей в Подмосковье. Близкий к ливийским властям источник подтвердил РБК военную активность РФ в том числе в связи с нефтегазовыми интересами.

The Sun отмечает, что британские разведслужбы проинформировали премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о присутствии российских военных в Ливии. По их данным, президент РФ Владимир Путин хочет превратить североафриканскую страну в "свою новую Сирию".

Британская газета указывает, что главной целью Москвы в Ливии является получение контроля за миграционными потоками, которые пролегают через Ливию в Европу.

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