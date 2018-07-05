05 июля 2018, четверг

После инцидента с ядом в аэропорту Тбилиси пострадали семь человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Семь человек были госпитализированы после происшествия в аэропорту Тбилиси (иллюстративное фото)
Фото: Tbilisi International Airports

Семь человек были госпитализированы после происшествия в аэропорту Тбилиси (иллюстративное фото)

После происшествия в аэропорту Тбилиси были госпитализированы семь человек в симптомами отравления.

У некоторых из них наблюдались симптомы отравления, такие как рвота, помутнение сознания, раздражение слизистых глаз и ротовой полости, сообщает DW.

Отмечается, что у других признаков интоксикации не было, но они находились рядом с местом происшествия и должны были сдать анализы. 

По информации врачей, состояние всех госпитализированных стабильное и они выписаны из клиники.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Тбилиси был задержан гражданин России, который разлил ядовитую жидкость в офисе одной из авиакомпаний.

Расследование проводится департаментом контрразведки Службы государственной безопасности Грузии.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове