После инцидента с ядом в аэропорту Тбилиси пострадали семь человек

После происшествия в аэропорту Тбилиси были госпитализированы семь человек в симптомами отравления.
У некоторых из них наблюдались симптомы отравления, такие как рвота, помутнение сознания, раздражение слизистых глаз и ротовой полости, сообщает DW.
Отмечается, что у других признаков интоксикации не было, но они находились рядом с местом происшествия и должны были сдать анализы.
По информации врачей, состояние всех госпитализированных стабильное и они выписаны из клиники.
Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Тбилиси был задержан гражданин России, который разлил ядовитую жидкость в офисе одной из авиакомпаний.
Расследование проводится департаментом контрразведки Службы государственной безопасности Грузии.
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