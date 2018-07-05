После инцидента с ядом в аэропорту Тбилиси пострадали семь человек

Семь человек были госпитализированы после происшествия в аэропорту Тбилиси (иллюстративное фото)

После происшествия в аэропорту Тбилиси были госпитализированы семь человек в симптомами отравления.

У некоторых из них наблюдались симптомы отравления, такие как рвота, помутнение сознания, раздражение слизистых глаз и ротовой полости, сообщает DW.

Отмечается, что у других признаков интоксикации не было, но они находились рядом с местом происшествия и должны были сдать анализы.

По информации врачей, состояние всех госпитализированных стабильное и они выписаны из клиники.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Тбилиси был задержан гражданин России, который разлил ядовитую жидкость в офисе одной из авиакомпаний.

Расследование проводится департаментом контрразведки Службы государственной безопасности Грузии.