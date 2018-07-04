В аэропорту Тбилиси россиянин разлил отравляющую жидкость, есть пострадавшие

В международном аэропорту Тбилиси гражданин России разлил токсическую жидкость, в результате отравились несколько человек.

Об этом сообщает Droni.ge со ссылкой на заявление Службы госбезопасности Грузии.

Согласно сообщению ведомства, 2 июля россиянин разлил жидкость, содержащую опасное для здоровья вещество, в офисе одной из авиакомпаний в международном аэропорту Тбилиси.

По факту инцидента был задержан гражданин РФ Дмитрий Б., сообщили в Службе госбезопасности Грузии.

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По данным информированного источника издания, видеокамеры зафиксировали момент, как мужчина 40 лет бросает что-то в комнату, затем нападает на кассу. В результате этого инцидента несколько человек госпитализировали с интоксикацией.

Расследование проводится департаментом контрразведки Службы государственной безопасности.