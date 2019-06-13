Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова Сегодня, 14:05 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Maxim Shemetov Владимир Путин REUTERS / Maxim Shemetov

Президент РФ Владимир Путин подписал указы об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, Путин уволил генерал-майора полиции Андрея Пучкова — начальника УВД по Западному административному округу Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении Голунова.

Также уволен начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрий Девяткин.

7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.

Журналисту предъявили обвинение в «покушении на сбыт наркотиков в крупном размере». Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Голунов известен своими журналистскими расследованиями.

Его коллеги подозревают, что задержание сотрудника Медузы связано с готовившимся материалом о коррупции в московской мэрии.

В итоге, в связи с мощным давлением общественности и отсутствием каких-либо доказательств вины задержанного его все же отпустили.

12 июня в Москве прошел марш в поддержку журналиста, во время которого полиция провела массовые задержания.