Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Президент РФ Владимир Путин подписал указы об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, Путин уволил генерал-майора полиции Андрея Пучкова — начальника УВД по Западному административному округу Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении Голунова.
Также уволен начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрий Девяткин.
7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.
Журналисту предъявили обвинение в «покушении на сбыт наркотиков в крупном размере». Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Голунов известен своими журналистскими расследованиями.
Его коллеги подозревают, что задержание сотрудника Медузы связано с готовившимся материалом о коррупции в московской мэрии.
В итоге, в связи с мощным давлением общественности и отсутствием каких-либо доказательств вины задержанного его все же отпустили.
12 июня в Москве прошел марш в поддержку журналиста, во время которого полиция провела массовые задержания.