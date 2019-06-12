Марш в поддержку Голунова: жесткие задержания участников митинга в Москве — подборка видео Сегодня, 14:49 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Maxim Shemetov Силовики применяли против участников митинга грубую силу и спецсредства REUTERS/Maxim Shemetov

В среду, 12 июня, в Москве люди собрались на несогласованный марш в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова, которому сотрудники МВД РФ подбросили наркотики, обвинив в «покушении на распространение».

В свою очередь российские силовики уже приступили к разгону акции.

При этом массовые задержания участников марша сопровождаются применением спецсредств и просто грубой силы.

Как видно на опубликованных видео с места событий, силовики задерживают как мужчин, так и женщин, используют против них дубинки, а одного из участников, волоча к автозаку, ударили головой о металлический столб.

Кроме того, на улицы вывели коммунальную технику, которая поливает участников марша водой.

По данным RTVI, на данное время задержаны уже около 100 человек.

Ранее сообщалось, что на акции в поддержку журналиста Голунова задержали оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в «покушении на сбыт наркотиков в крупном размере». Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Голунов известен своими журналистскими расследованиями.

Его коллеги подозревают, что задержание сотрудника Медузы связано с готовившимся материалом о коррупции в московской мэрии.

В итоге, в связи с мощным давление общественности и отсутствием каких-либо доказательств вины задержанного его все же отпустили.