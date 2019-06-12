Марш в поддержку Голунова: жесткие задержания участников митинга в Москве — подборка видео
В среду, 12 июня, в Москве люди собрались на несогласованный марш в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова, которому сотрудники МВД РФ подбросили наркотики, обвинив в «покушении на распространение».
В свою очередь российские силовики уже приступили к разгону акции.
При этом массовые задержания участников марша сопровождаются применением спецсредств и просто грубой силы.
Как видно на опубликованных видео с места событий, силовики задерживают как мужчин, так и женщин, используют против них дубинки, а одного из участников, волоча к автозаку, ударили головой о металлический столб.
Кроме того, на улицы вывели коммунальную технику, которая поливает участников марша водой.
По данным RTVI, на данное время задержаны уже около 100 человек.
Ранее сообщалось, что на акции в поддержку журналиста Голунова задержали оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.
Ему предъявили обвинение в «покушении на сбыт наркотиков в крупном размере». Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Голунов известен своими журналистскими расследованиями.
Его коллеги подозревают, что задержание сотрудника Медузы связано с готовившимся материалом о коррупции в московской мэрии.
В итоге, в связи с мощным давление общественности и отсутствием каких-либо доказательств вины задержанного его все же отпустили.