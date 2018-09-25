25 сентября 2018, вторник

Порошенко прибыл с рабочим визитом в США

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Петр Порошенко прилетел в Нью-Йорк
Фото: Администрация президента

Петр Порошенко прилетел в Нью-Йорк

Пресс-служба Администрации президента сообщает, что Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в американский город Нью-Йорк, где примет участие в 73 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Кроме выступления во время общих дебатов в ООН, Порошенко примет участие также в саммите миротворчества ООН и проведет встречи с мировыми лидерами.

В сообщении АП отмечается, что также президент обсудит украино-американские отношения и встретиться с лидерами украинского сообщества США.

Ранее сообщалось, что в повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) был включен пункт о ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Торжественное открытие 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) прошло 18 сентября.

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