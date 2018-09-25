Порошенко прибыл с рабочим визитом в США

Пресс-служба Администрации президента сообщает, что Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в американский город Нью-Йорк, где примет участие в 73 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Кроме выступления во время общих дебатов в ООН, Порошенко примет участие также в саммите миротворчества ООН и проведет встречи с мировыми лидерами.

В сообщении АП отмечается, что также президент обсудит украино-американские отношения и встретиться с лидерами украинского сообщества США.

Ранее сообщалось, что в повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) был включен пункт о ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Торжественное открытие 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) прошло 18 сентября.