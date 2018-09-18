19 сентября 2018, среда

В Нью-Йорке стартовала 73 сессия Генассамблеи ООН

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73 сессия Генассамблеи начала свою работу
Фото: ООН

73 сессия Генассамблеи начала свою работу

Во вторник, 18 сентября, в американском городе Нью-Йорк прошло торжественное открытие 73 сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН).

На протяжении года главенство в Генассамблеи будет принадлежать министру иностранных дел Эквадора Марии Фернанде Эспиноза Гарсес, передает пресс-центр ООН.

"Мы начинаем новую сессию, и нас ожидает напряженная работа", - заявила Гарсес.

Она отметила, что во время 73 сессии особое внимание будет уделено вопросам миграции, защиты окружающей среды, правам инвалидов, гендерному равенству и продвижению устойчивого развития.

"Я прошу вас передать своим лидерам, прибывающим на следующей неделе на заседания высокого уровня, что призываю их проявить решимость, готовность к сотрудничеству и к поиску общих решений", - заявила Гарсес.

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