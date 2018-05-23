Помпео: Вашингтон не допустит вмешательства РФ в выборы в Конгресс

Государственный секретарь США Майк Помпео пообещал, что администрация президента Дональда Трампа не потерпит вмешательства России в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году.

Об этом он заявил на слушаниях в Комитете Палаты представителей по иностранным делам, передает AP.

По словам главы Госдепа, Вашингтон предпримет "соответствующие контрмеры" в отношении "продолжающихся усилий" со стороны России. Он не конкретизировал, что имеется в виду под российским вмешательством или контрмерами.

При этом Помпео подчеркнул, что "многое уже сделано, но много еще предстоит сделать".

Ранее Майк Помпео, будучи директором Центрального разведывательного управления США, заявил, что Россия пытается подорвать выборы в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2018 года.

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Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентские выборы в 2016 году, пытаясь помочь президенту Дональду Трампу победить, отчасти, обнародовав переписку кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, что подорвало ее имидж, и распространяя пропаганду в социальных сетях. Москва отрицает вмешательство в выборы.