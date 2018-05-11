В США опубликовали отчет с доказательствами вмешательства России в американские выборы через Facebook

Разведка нашла более 3,5 тысяч проплаченных объявлений

Представители Комитета по разведке Сената США опубликовали отчет о вмешательстве России в американские выборы посредство публикации проплаченных постов в социальной сети Facebook.

Как говорится на сайте комитета, во время открытого слушания в ноябре 2017 года член комитета Адам Шифф заявил, что российская кампания в соцсетях была направлена на раскол в США и разжигание беспорядков на почве разногласия.

"Россияне сделали это, объединив фейковые аккаунты, страницы и сообщества, чтобы продвигать политизированный контент и видео, а также мобилизовать американцев на подписание онлайн-петиции и участие в митингах и протестах", - подчеркнул политик.

Отмечается, что Россия пыталась влиять на американские выборы через группы в Facebook, которые касаются жизни ЛГБТ-сообществ и афроамериканцев.

По данным разведки, Россия проплатила около 3,5 тысяч объявлений, их увидели 11,4 млн американцев. Российская "фабрика троллей" создала 470 страниц в соцсети и опубликовала около 80 тысяч единиц контента.

Напомним, что социальная сеть Facebook признала, что она нашла 470 учетных записей, связанных с Российской Федерацией.

Facebook также обращает внимание на нецелевое использование данных Cambridge Analytica. Представители социальной сети отмечают, что данные 87 млн ​​пользователей были выданы британской исследовательской фирме незаконно.

Facebook попал в поле зрения после прецедента влияния российской рекламы на выборы 2016 года.

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