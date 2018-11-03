Помпео: Россия ослабляет безопасность США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия "ослабляет безопасность" его страны.

В интервью телеведущему Шону Хеннити Помпео сказал, что президент США Дональд Трамп "ясно сказал", что он "очень хочет построить хорошие отношения" с РФ.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон хочет, чтобы Москва "изменила свое поведение".

"Они создают вызовы, проблемы, ослабляют американскую безопасность", - добавил он.

По словам Помпео, если удастся наладить диалог с Россией, "который поможет изменить ее поведение" и "отведет риск от Америки", то это будет "очень хорошо".

Ранее Помпео заявлял, что Россия прилагает все усилия для того, чтобы "осложнить жизнь всем американцам" накануне ноябрьских выборов в Конгресс и местные органы власти.