28 сентября 2018, пятница

Россия пытается усложнить жизнь всем американцам - Помпео

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Помпео обвинил Россию в

Помпео обвинил Россию в "злых намерениях" в отношении США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия прилагает все усилия для того, чтобы "осложнить жизнь всем американцам" накануне ноябрьских выборов в Конгресс и местные органы власти.

В интервью телекомпании CBS он также обвинил Россию в "злых намерениях" в отношении США, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Я не сомневаюсь, что Россия прилагает все усилия, чтобы осложнить жизнь всем американцам. Это продолжается десятилетиями, поэтому американский народ должен знать, что правительство США активно работает над тем, чтобы Россия, Китай, Иран, Северная Корея, все те, у кого есть злые намерения в отношении Америки, не имели возможности существенно вмешаться в американские выборы", - отметил Помпео.

На вопрос, уверена ли администрация американского президента в безопасности выборов в Конгресс, Помпео ответил: "Да. В этом нет никаких сомнений".

Отвечая на вопрос, пытается ли администрация жестко противостоять России, госсекретарь сказал: "Нынешняя администрация противодействует России сильнее, чем любая другая администрация со времен "холодной войны".

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