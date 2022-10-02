Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью — фото 2 октября, 14:23 Польша возвела стену на границе с Беларусью (Фото:Stanisław Żaryn via Twitter)

Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью. Отныне граница страны является самой защищенной в Европе.

Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин в Twitter.

«Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегальный въезд в Польшу теперь невозможен. Польская граница сегодня наиболее защищена в Европе», — написал он.

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13 ноября 2021 года глава польского МВД Мариуш Каминский заявил, что Польша до конца первой половины 2022 года намерена значительно укрепить границу с Беларусью, чтобы прекратить нелегальную миграцию со стороны белорусской границы.

«Мы хотим, чтобы ограждение было установлено до конца первого полугодия 2022 года, это будет сооружение протяженностью 180 км, высотой 5,5 м, там будут использованы самые современные решения», — говорил он.