Польша в апреле получит первые танки Abrams от США
Танки Abrams (Фото:Mariusz Błaszczak / Twitter)
В апреле этого года Польша получит первые танки Abrams из Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
«Идет подготовка к передаче первого из 116 танков Abrams, заказанных для вооруженных сил Польши», — говорится в сообщении.
Министр отметил, что первые танки будут доставлены в Польшу в апреле этого года.
«Мы укрепляем бронированный кулак Войска Польского, мы укрепляем польские вооруженные силы, чтобы реально и эффективно сдерживать агрессора», — добавил Блащак.
4 января Блащак подписал соглашение о покупке у США 116 танков M1A1 Abrams. Ожидается, что танки Варшава получит в конце 2024 года.