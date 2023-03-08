Польша в апреле получит первые танки Abrams от США 8 марта, 17:33 Танки Abrams (Фото:Mariusz Błaszczak / Twitter)

В апреле этого года Польша получит первые танки Abrams из Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Идет подготовка к передаче первого из 116 танков Abrams, заказанных для вооруженных сил Польши», — говорится в сообщении.

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Министр отметил, что первые танки будут доставлены в Польшу в апреле этого года.

«Мы укрепляем бронированный кулак Войска Польского, мы укрепляем польские вооруженные силы, чтобы реально и эффективно сдерживать агрессора», — добавил Блащак.

4 января Блащак подписал соглашение о покупке у США 116 танков M1A1 Abrams. Ожидается, что танки Варшава получит в конце 2024 года.