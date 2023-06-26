Польша из-за угроз укрепила границу с Беларусью и РФ 26 июня, 06:33 Матеуш Моравецкий и Мариуш Блащак (Фото:РАР)

Польская армия завершила укрепление защитной линии обороны на границе с Беларусью и Калининградской областью.

Об этом сообщает РАР.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с министром обороны Мариушем Блащаком заявил, что Польша реагирует на возросшую угрозу со стороны двух стран.

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«Мы укрепили границы, границу с Беларусью и Кенигсбергом. Мы знаем об этих угрозах и реагируем на них, предвидя атаки. В конце концов, мы уже 2 года имеем дело с гибридной атакой на польской границе», — заявил Моравецкий.



Он также отметил, что Польша совместно с союзниками тщательно отслеживала события вокруг боевиков ЧВК Вагнера.

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«Вчера мы увидели и почувствовали через мониторинг, через переговоры с лидерами других стран, что Лукашенко и Путин могут совершать очень странные действия. Действия, которые до сих пор являются предметом различных анализов и исследований наших союзников по НАТО и нас самих», — заявил премьер-министр.