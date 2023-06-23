Дуда рассказал о перспективах окончания войны РФ против Украины 23 июня, 16:59 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

Россия не должна выиграть в войне против Украины. Если она выиграет эту войну, то она как «дикий зверь» бросится на другие страны.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью украинским журналистам, сообщает Суспільне.

«Во-первых, потому, что героизм украинского народа, героизм защитников Украины заслуживает высочайшего уважения и поддержки. Народ, который таким образом защищается от наступления армии, которая в разы больше, и по определению лучше оснащена и лучше вооружена, для меня есть чем-то естественным, что его просто необходимо поддерживать», — сказал Анджей Дуда.

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По его словам, справедливость в войне всегда на стороне защищающих свою свободу, независимость и страну. Президент Польши сравнил Россию с «диким зверем».

«Во-вторых, нельзя позволить России победить, потому что она будет продолжать наступать. Это будет поддержкой ее империализма. Она как дикий зверь, который съест человека. Если дикий зверь пожирает человека, обычно говорят, что его просто нужно выследить и застрелить, потому что он привык есть человеческое мясо.Так же и с РФ.Если РФ съест Украину, даже частично, она бросится на остальную ее территорию, как только придет в себя., на страны прежней сферы влияний Советского Союза», — сказал Анджей Дуда.

Он добавил, что это будет абсолютное условие для завершения этой войны.

«Возможно, Запад этого не понимает, но мы все прекрасно знаем: это абсолютное условие успешного и справедливого завершения этой войны. Каким оно должно быть? По меньшей мере, чтобы восстановить верховенство международного права. Концепция международного права будет восстановлена тогда, когда РФ будет вытеснена из всех оккупированных земель Украины, то есть, когда Украина возобновит полный контроль над своими международно признанными территориями», — сказал Дуда.

Также глава Польши отдельно остановился на вопросе компенсаций Украины со стороны РФ.

«Компенсация должна быть выплачена Украине за все понесенные ею потери. И здесь нет никаких сомнений. К счастью, никто на международной арене не сомневается, что эта компенсация должна быть выплачена РФ. Чем быстрее эти деньги будут получены, хотя бы из-за использования замороженных российских капиталов» в мире, для восстановления Украины и для возмещения понесенным потерям, тем быстрее будет восстановлена справедливость, и тем быстрее мы вернемся к нормальному миру", — подчеркнул Анджей Дуда.

22 июня Дуда предложил странам, регулярно призывающим Украину к «компромиссу» с Россией, отказаться от собственных территорий.

Президент Польши также отметил, что России нельзя позволить выиграть войну против Украины, поскольку агрессор совершит атаку на другие страны. Он добавил, что условием справедливого завершения войны будет только победа нашего государства.

