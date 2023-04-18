В Польше предлагают создать академию HIMARS

18 апреля, 17:42
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Система HIMARS (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Система HIMARS (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Власти Польши предложили создать на территории страны академию обучения по обслуживанию артиллерийской системы HIMARS.

Об этом в Twitter сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Мы хотим, чтобы в Польше была создана академия HIMARS (HIMARS Academy), где будут проходить обучение по использованию этой артиллерийской системы», — говорится в сообщении Блащака.

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Он отметил, что 18 апреля в Торуне, что на севере Польши, проходит Европейский ракетно-артиллерийский саммит, на котором будут обсуждаться детали этого проекта. И добавил, что первые ракетные системы HIMARS будут доставлены в Польшу уже в этом году.

В 2019 году Польша купила у США 20 комплексов HIMARS, в том числе 18 боевых и два учебных. Впоследствии Польша обратилась в США по поводу покупки около 484 ракет для этих комплексов и американские власти дали согласие.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша Военные учения Война России против Украины РСЗО HIMARS

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