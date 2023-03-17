Польша разместит HIMARS на границе с Калининградом. Блащак призывает добровольцев вступать в армию
HIMARS (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)
Польша разместит реактивные системы залпового огня HIMARS на границе с Калининградской областью России. Их получит 16-я механизированная дивизия в Ольштыне.
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщают пресс-служба ведомства и Portal Samorządowy.
По его словам, сейчас в рядах Вооруженных сил 167 тысяч солдат, но Варшава нацелена увеличить это количество. Блащак призвал добровольцев вступать в польскую армию. Он подчеркнул: поскольку российский диктатор Владимир Путин решил «восстановить империю зла» и напасть на своих соседей, задача Варшавы — укрепить Войско Польское так, чтобы глава Кремля не решился пойти войной на страну.
16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Варшава передаст Киеву четыре истребителя МиГ-29 — их заманят на южнокорейские и американские самолеты. На следующий день решение об отправке истребителей приняли в Словакии.