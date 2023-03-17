Польша разместит HIMARS на границе с Калининградом. Блащак призывает добровольцев вступать в армию 17 марта, 16:23 HIMARS (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

Польша разместит реактивные системы залпового огня HIMARS на границе с Калининградской областью России. Их получит 16-я механизированная дивизия в Ольштыне.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщают пресс-служба ведомства и Portal Samorządowy.

По его словам, сейчас в рядах Вооруженных сил 167 тысяч солдат, но Варшава нацелена увеличить это количество. Блащак призвал добровольцев вступать в польскую армию. Он подчеркнул: поскольку российский диктатор Владимир Путин решил «восстановить империю зла» и напасть на своих соседей, задача Варшавы — укрепить Войско Польское так, чтобы глава Кремля не решился пойти войной на страну.

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«Очень важно, чтобы польская армия имела проверенное вооружение, которое доказало свою эффективность в руках украинцев, противостоящих российскому вторжению», — сказал министр.

Кроме HIMARS, подразделения 16-й механизированной дивизии в Ольштыне также обеспечили современной техникой — корейскими танками K2 и самоходными пушками-гаубицами K9.

16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Варшава передаст Киеву четыре истребителя МиГ-29 — их заманят на южнокорейские и американские самолеты. На следующий день решение об отправке истребителей приняли в Словакии.