Полон сил: в ЕС объяснили проблемы Юнкера с ходьбой Сегодня, 16:19 64 Цей матеріал також доступний українською Помощница Юнкера помогала ему идти

Представительница Еврокомиссии Мина Андреева, отвечая на вопрос о здоровье 64-летнего президента комиссии Жан-Клода Юнкера, заявила, что он полон сил.

Об этом сообщает Reuters.

"Президент вполне здоров и полон сил", - сказала она.

По словам Андреевой, “фотографии иногда лгут, как в этом случае”.

Представительница Еврокомиссии напомнила, что ранее Юнкер уже говорил о периодических болях при ходьбе в результате серьезных травм, полученных в ДТП 30 лет назад.

Напомним, что во время саммита лидеров ЕС Юнкер отметился неожиданными жестами. В частности, он потрогал помощницу за волосы и странно двигался.

В 2017 году журналисты заподозрили Юнкера в том, что тот был пьян во время саммита, из-за того, что он делал странные движения, спорил с политиками и "ухаживал" за своими помощницами.