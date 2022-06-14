«Прекращается публичная деятельность». Коллаборантка Поклонская назначена на должность советника генпрокурора РФ
Коллаборантка Наталья Поклонская (Фото:nv_poklonskaya/www.instagram.com)
Во вторник, 14 июня коллаборантка Наталья Поклонская заявила, что назначена на должность советника генпрокурора страны-агрессора России Игоря Краснова.
В своем Instagram Поклонская заявила, что она прекращает «ведение социальных страниц», а также заканчивает «публичную деятельность».
«Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач», — написала коллаборантка.
В понедельник, 13 июня российский диктатор Владимир Путин уволил коллаборантку Наталью Поклонскую с поста заместителя председателя Россотрудничества.
На данную должность Поклонская была назначена после того, как отказалась отправиться послом РФ в Кабо-Верде.
В Украине против Поклонской открыто дело о государственной измене.
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