«Прекращается публичная деятельность». Коллаборантка Поклонская назначена на должность советника генпрокурора РФ

14 июня, 12:22
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Коллаборантка Наталья Поклонская (Фото:nv_poklonskaya/www.instagram.com)

Коллаборантка Наталья Поклонская (Фото:nv_poklonskaya/www.instagram.com)

Во вторник, 14 июня коллаборантка Наталья Поклонская заявила, что назначена на должность советника генпрокурора страны-агрессора России Игоря Краснова.

В своем Instagram Поклонская заявила, что она прекращает «ведение социальных страниц», а также заканчивает «публичную деятельность».

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«Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач», — написала коллаборантка.

Видео дня

В понедельник, 13 июня российский диктатор Владимир Путин уволил коллаборантку Наталью Поклонскую с поста заместителя председателя Россотрудничества.

На данную должность Поклонская была назначена после того, как отказалась отправиться послом РФ в Кабо-Верде.

В Украине против Поклонской открыто дело о государственной измене.

https://www.youtube.com/watch?v=xY_GD8qppjw
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Наталья Поклонская Коллаборант

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