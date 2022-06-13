Путин уволил коллаборантку Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества
На эту должность Наталья Поклонская была назначена после отказа стать послом РФ в Кабо-Верде (Фото:kremlin.ru)
Глава кремлевского режима Владимир Путин уволил крымскую коллаборантку Наталью Поклонскую с поста заместителя председателя Россотрудничества.
Соответствующий указ был обнародован в понедельник, 13 июня.
На данную должность Поклонская была назначена после того, как отказалась отправиться послом РФ в Кабо-Верде.
По данным российских медиа, Путин планировал отослать ее в Африку из-за «не вполне системного поведения».
В Украине против Поклонской открыто дело о государственной измене.
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