Путин уволил коллаборантку Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества 13 июня, 11:37 Цей матеріал також доступний українською На эту должность Наталья Поклонская была назначена после отказа стать послом РФ в Кабо-Верде (Фото:kremlin.ru)

Глава кремлевского режима Владимир Путин уволил крымскую коллаборантку Наталью Поклонскую с поста заместителя председателя Россотрудничества.

Соответствующий указ был обнародован в понедельник, 13 июня.

Фото: kremlin.ru

На данную должность Поклонская была назначена после того, как отказалась отправиться послом РФ в Кабо-Верде.

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По данным российских медиа, Путин планировал отослать ее в Африку из-за «не вполне системного поведения».

В Украине против Поклонской открыто дело о государственной измене.



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