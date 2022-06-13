Путин уволил коллаборантку Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества

13 июня, 11:37
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На эту должность Наталья Поклонская была назначена после отказа стать послом РФ в Кабо-Верде (Фото:kremlin.ru)

На эту должность Наталья Поклонская была назначена после отказа стать послом РФ в Кабо-Верде (Фото:kremlin.ru)

Глава кремлевского режима Владимир Путин уволил крымскую коллаборантку Наталью Поклонскую с поста заместителя председателя Россотрудничества.

Соответствующий указ был обнародован в понедельник, 13 июня.

kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

На данную должность Поклонская была назначена после того, как отказалась отправиться послом РФ в Кабо-Верде.

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По данным российских медиа, Путин планировал отослать ее в Африку из-за «не вполне системного поведения».

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В Украине против Поклонской открыто дело о государственной измене.

https://www.youtube.com/embed/fhAP_2i7xo0
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Владимир Путин Наталья Поклонская

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