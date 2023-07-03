Взрыв на нефтебазе в Воронеже. Появились спутниковые снимки масштабных разрушений 3 июля, 23:55 Нефтебаза на спутниковых снимках (Фото:via Google Maps)

В понедельник, 3 июля, OSINR-аналитик Brady Africk показал последствия подрыва нефтебазы в Воронеже, который совершили бойцы из ЧВК Вагнер.

Brady Africk опубликовал две спутниковые фотографии: сделанную 19 мая 2023 года — до мятежа Пригожина; сделанную 2 июня 2023 года — после мятежа.

До разрушения / Фото: via bradyafr / Twitter

После разрушения / Фото: via bradyafr / Twitter

Внимательное изучение фотографий показывает, что вертолет, подбитый «вагнеровцами», повредил одну большую цистерну на нефтебазе. Ее можно заметить на фотографии от 2 июня: вместо бака — черное пятно.

Видео дня

Чтобы понять, какой возможный масштаб мог иметь взрыв на нефтебазе, можно найти соответствующую местность на Google Earth. Координаты нефтебазы, расположенной возле улицы Ленинградской в Воронеже — 51.65575, 39.29436. На фотографиях, сделанных спутником компании Maxar в сентябре 2021 года:

больших цистерн — около 37 шт;

средних и малых цистерн — около 23 шт.

Сгорела только одна большая цистерна, расположенная посередине южной стены нефтебазы.

Подразделения ЧВК Вагнер совершили мятеж 24−25 июня. Во время своего движения на Москву они использовали систему ПВО и подбили ею вертолет армии РФ. Кадры удара почти попали на видео, которое снимал российский гражданин.

Вертолет при падении повредил цистерну на нефтебазе, расположенной возле улицы Ленинградской в Воронеже в восточной части города.

Цистерну с горючим охватило пламя, а над Воронежем поднялся столб черного дыма.

