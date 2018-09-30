Нехватка информации, прав и денег. Почему женщины все еще умирают во время родов

Несмотря на усилия ООН по сокращению этого показателя, сейчас при родах или от осложнений при беременности умирает 330 тысяч женщин в год. Больше всего рискуют умереть девочки-подростки из бедных стран Африки и Индии.

НВ рассказывает, от чего зависит женская смертность во время родов и как с ней пытаются бороться.

Где материнская смертность выше

Согласно последним оценкам ООН, 330 тысяч женщин в год умирают во время родов или от осложнений, связанных с беременностью. Это соответствует примерно 830 женщинам, которые умирают за день и примерно одному смертельному случаю раз в две минуты.

Большинство этих смертей вызваны условиями, которые можно было бы предотвратить, если бы женщины получали правильную медицинскую помощь во время беременности и родов. Серьезные кровотечения и инфекции после родов являются самыми большими убийцами, но этому способствуют и высокое кровяное давление, проблемы со схватками и небезопасные аборты.

Страны с самой высокой материнской смертностью, сверху вниз: Сьерра-Леоне, ЦАР, Чад, Нигерия, Южный Судан, Сомали, Либерия, Бурунди, Гамбия, Демократическая Республика Конго

Точные показатели материнской смертности требуют серьезного сбора данных внутри страны, но в развивающихся странах они часто недоступны, поэтому число смертей, вероятно, занижено.

Подавляющее большинство случаев материнской смертности приходится на развивающиеся страны. Около двух третей всех случаев материнской смертности приходится на страны Африки к югу от Сахары. Треть всех таких случаев смертности приходятся на Нигерию и Индию.

Коэффициент материнской смертности в наименее развитых странах мира составляет 436 смертей на каждые 100 тысяч живорождений, что резко контрастирует с соответствующим числом - всего 12 - в богатых странах.

330 тысяч женщин в год умирают во время родов или от осложнений, связанных с беременностью

Данные Всемирного банка показывают, что в 2015 году (последний год, за который имеются данные) Сьерра-Леоне имела самый высокий коэффициент материнской смертности в мире, на 100 тысяч живорождений приходилось 1360 смертей, хотя, по сравнению с 1990-м годом этот показатель сократился на 50%.

Несмотря на число смертей, глобальные цифры отражают прогресс. В 1990 году, согласно оценкам, умирало 532 тысячи женщин в год, так что за поколение материнская смертность сократилась на 44%.

Недостигнутая цель

Но, хотя это сокращение, конечно, стоит отпраздновать, оно демонстрирует небольшую отдачу от крупных глобальных обязательств. На первой всемирной конференции по проблемам женщин, состоявшейся в Мексике в 1975 году, был отмечен высокий уровень материнской смертности, и были приняты меры для ее сокращения. В 1994 году 179 правительств на международной конференции по народонаселению и развитию в Каире дали совместное обещание, что к концу столетия они сократят вдвое показатель материнской смертности, зарегистрированный в 1990 году, а затем снова вдвое уменьшат этот показатель к 2015 году. Но этого не произошло.

В 2001 году государства-члены ООН согласились с Целями развития тысячелетия, которые включали призыв сократить количество смертей среди матерей на три четверти к 2015 году. Хотя Цели развития тысячелетия активизировали усилия, целевой показатель сокращения материнской смертности не был достигнут в странах с самыми высокими уровнями смертности. Фактически, это была цель, прогресс в достижении которой оказался наиболее медленным. По данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 1990 по 2005 год уровень материнской смертности снижался в среднем на 2,3% в год - ниже 5,5%, необходимых для достижения Цели развития тысячелетия. А сейчас этот спад, похоже, не продолжается.

Сокращение среднего уровня материнской смертности в мире с 1990 по 2015 год

Когда существует высокий уровень смертности, относительно простые вмешательства - повышение осведомленности женщин о важности обращения за медицинской помощью во время беременности и родов, обучение сотрудников в сфере здравоохранения выявлению признаков проблем - принесет довольно быстрые победы.

Но, по словам Аннеки Кнутссон, начальника отдела сексуального и репродуктивного здоровья в фонде ООН (ЮНФПА), более быстрое изменение ситуации требует большей политической воли и большего количества денег. "Любое вмешательство, которое приводит женщин в медицинский центр для дородовой медицинской помощи, информирует женщин о важности обращения за помощью или уменьшает количество домашних родов в одиночку, окажет большое влияние, - говорит она, - Когда вы достигаете уровня около 200 смертей (на каждые 100 тысяч живорождений - ред.), есть очень много других вмешательств, которые необходимо внедрить в систему здравоохранения, чтобы уменьшить смертность еще сильнее. Это связано с компетентным персоналом на месте и средствами, которые в дополнение к безопасным нормальным родам могут обеспечивать переливание крови, кесарево сечение или другие типы оказания помощи при родах. Это требует более долгосрочных и сложных инвестиций в систему здравоохранения. Это одна из причин, почему темпы снижения замедляются".

Почему женщины умирают

Существует ряд причин, истоки которых в бедности, неравенстве и сексизме. Большинство женщин умирает в более бедных сельских районах, где медицинские услуги часто неадекватны или недоступны, и там, где существует острая нехватка подготовленного медицинского персонала. Женщины из таких районов с меньшей вероятностью могут родить с помощью квалифицированного медицинского работника, чем более обеспеченные женщины.

Чуть больше половины женщин в Африке рожают в медицинских центрах

В отчете о состоянии акушерства в мире за 2014 год отмечается, что лишь 42% акушерок, медсестер и врачей в мире живут и работают в 73 странах, где наблюдается большая часть смертей среди женщин и новорожденных, и где происходит большая часть мертворождений. Без профессиональной помощи женщины рожают самостоятельно или должны полагаться на поддержку родственников или повитух, что подвергает их жизни серьезной опасности, если возникают осложнения.

Женщины, особенно в сельских районах, могут проживать в милях от любого медицинского центра и сталкиваться с трудностями с оплатой дороги туда, если у них плохо с деньгами. По оценкам Института Гуттмахера, чуть больше половины женщин в Африке рожают в медицинских центрах по сравнению с более чем 90% в Латинской Америке.

В течение беременности женщины из более бедных стран с гораздо меньшей вероятностью получат все восемь консультаций медиков, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения. Эти консультации имеют решающее значение для выявления проблем или основополагающих причин, которые могут вызвать трудности при родах - например, если у женщины малярия, или ей требуется специальная терапия при беременности, потому что она ВИЧ-инфицирована. По оценкам Института Гуттмахера, хотя 63% женщин в развивающихся странах получили по крайней мере четыре консультации до родов во время беременности, соответствующий показатель в Африке составлял всего 51%.

Институт подсчитал, что если бы у всех женщин был уровень обслуживания, рекомендуемый ВОЗ, то материнская смертность снизилась бы более чем на 60%, до примерно 112 тысяч случаев в год.

Как сократили материнскую смертность в Великобритании

В Великобритании в 1950-х, когда сообщения о материнской смертности стали более формализированными, согласно оценкам, в Англии и Уэльсе на каждые 100 тысяч живорождений умирало 69 женщин. Сегодня, по оценкам Всемирного банка, это число упало до девяти. Согласно последним статистическим данным, среднее число смертей матерей в Великобритании в период между 2013 и 2015 годами составляло 67 в год, по сравнению с 233 в год в период между 1967 и 1969 годами.

Эти цифры не подходят для непосредственного сравнения, не в последнюю очередь потому, что Шотландия и Северная Ирландия не были включены в статистику 60 лет назад. Но они демонстрируют прогресс.

В Великобритании младенцам могут делать скрининг на заболевания еще до рождения / Фото: EPA

Хотя улучшение отчетности о материнской смертности позволило понять причины и принять меры, чтобы избежать их, было три ключевых элемента, которые помогли Британии добиться успешных шагов в решении этой проблемы.

Первым было создание Национальной службы здравоохранения в 1948 году. Больше женщин начали рожать в больницах с помощью подготовленных медицинских работников и тщательного мониторинга. Сегодня женщины регулярно встречаются с акушерками, получают советы по вопросам питания и здоровья, а их младенцы могут пройти скрининг на заболевания еще до рождения.

Затем появились улучшения в образовании женщин и наличие планирования семьи, в частности противозачаточные таблетки, которые, хотя и иногда неохотно назначались врачами общей практики, были доступны в Национальной службе здравоохранения. В 1974 году клиники планирования семьи начали распространять противозачаточные таблетки среди одиноких женщин. Закон об аборте 1967 года, который позволил делать аборт в определенных обстоятельствах в Англии, Шотландии и Уэльсе, также помог, поскольку это предотвратило небезопасные аборты, которые делали женщины.

Третий элемент - лучшее обучение и признание профессионалов в области здравоохранения, особенно сертифицированная подготовка акушерок.

Однако в настоящее время в Великобритании наблюдается серьезная нехватка медицинских работников, включая акушерок. Королевский колледж акушерок сообщил о дефиците в профессии более чем в 3 тысячи человек. В августе Guardian сообщал, что половина всех роддомов в Англии закрывалась хотя бы раз в прошлом году.

Влияние сексизма

Миллионы женщин во всем мире по-прежнему не имеют возможности решать, когда они хотят выйти замуж или иметь детей. В развивающихся странах около 214 миллионов женщин и девушек в возрасте 15-49 лет, которые не хотят забеременеть, не используют современные виды контрацепции, потому что они не могут получить к ней доступ или потому, что их партнеры или сообщества недовольны использованием контрацептивов. Наибольшая часть женщин, не имеющих доступа к современной контрацепции, находится в Африке, к югу от Сахары.

Многие страны допускают аборт лишь тогда, когда жизнь женщины находится под угрозой, а в нескольких странах по-прежнему существуют прямые запреты, несмотря на растущие призывы к либерализации. Это означает, что многие женщины прибегают к небезопасным, незаконным абортам. По оценкам ВОЗ, до 13% материнской смертности каждый год являются результатом небезопасных абортов. "Женщинам не оказывается должного уважения в вопросах сексуального и репродуктивного здоровья и прав, - говорит Сара Оньянго, технический директор отдела программ Международной федерации планируемого родительства, - Мы знаем, что нужно, у нас есть опыт и ресурсы, в широком смысле ... но мы игнорируем это и не уделяем достаточного внимания необходимости решения проблем женщин".

Женщины в костюмах из феминистического сериала Рассказ служанки протестуют в Атланте, США, против распоряжения Дональда Трампа о том, что работодатели могут убрать контроль за рождаемостью из планов медицинского страхования из религиозных или моральных соображений / Фото: EPA

У девочек-подростков особенно высокий риск смерти при родах. В прошлом году ВОЗ установила, что осложнения во время беременности и родов, а также небезопасные аборты, наиболее часто были причинами смертей девушек в возрасте от 15 до 19 лет.

По данным Института Гуттмахера, в 2016 году 777 тысяч детей родились у девочек в возрасте от 10 до 14 лет

Гипертензия и осложнения при родах являются одними из основных причин, поскольку их тела не полностью развиты и не готовы рожать. Около половины всех беременностей среди девушек этого возраста являются незапланированными.

О более юных девушках нет никакой официальной статистики (официальная статистика о репродуктивном здоровье собирается только о женщинах в возрасте от 15 до 49 лет), но, по данным Института Гуттмахера, в 2016 году 777 тысяч детей родились у девочек в возрасте от 10 до 14 лет.

Государства-члены ООН подписали резолюцию о прекращении детских браков, но каждый год 7,3 миллиона младенцев рождаются у матерей младше 18 лет, и девять из десяти этих родов - у девочек, которые замужем. 18 из 20 стран с самым высоким уровнем детских браков находятся в Африке, на континенте с самыми высокими показателями материнской смертности.

Оньянго считает, что разговоры о сексе должны начинаться рано, а контрацептивы нужно сделать доступными молодым людям.

"Большинство учреждений считают, что эти разговоры рассчитаны на 18-летних, но на самом деле соответствующее возрасту всеобщее сексуальное образование является очень важным, и должно начинаться рано".

Что происходит сейчас и какие цели поставлены

Вызывает беспокойство, что объем финансирования здравоохранения матерей снизился примерно на 11% за последние несколько лет - с $4,4 млрд в 2013 году до $3,9 млрд в прошлом году. Почему это произошло, непонятно. Однако в последние несколько лет некоторые страны-доноры перенаправили финансирование для борьбы с притоком беженцев дома.

У ЮНФПА есть дефицит финансирования в размере около $700 млн до 2020 года, эту проблему усугубило решение Дональда Трампа прекратить финансирование агентства в прошлом году.

Считающаяся исключительно медицинской процедура для предотвращения смерти женщин и новорожденных во время родов - кесарево сечение - становится все более распространенной и противоречивой.

ВОЗ утверждает, что, хотя кесарево сечение спасает жизни, оно подвергает женщин и младенцев ненужным рискам, если не является необходимым.

Цифры, опубликованные в прошлом году, показывают, что во всех странах Организации экономического сотрудничества и развития количество кесаревых сечений неуклонно росло с 2000 года, в среднем от 20% живорождений в результате кесарева сечения до 28% в 2015 году. Среди причин роста показателя - женщины, которые рожают своего первого ребенка позже, и многоплодные роды в результате лечения бесплодия. Имеются также свидетельства того, что в некоторых случаях медицинские работники выполняют кесарева сечения для ускорения работы, а женщины выбирают эту процедуру. Это вызвало жаркие споры о праве женщины контролировать свои роды.

После того, как не удалось достичь Цели развития тысячелетия, снижение материнской смертности стало одной из целей устойчивого развития, подписанных государствами-членами ООН в 2015 году. Новые глобальные цели обязывают страны сократить материнскую смертность до менее 70 на каждые 100 тысяч живорождений. Амбициозно, да, но есть надежда, что установление высокой планки, по крайней мере, вызовет значительный прогресс.

Оньянго говорит, что для обеспечения поддержки наиболее бедных и наиболее уязвимых женщин нужно стратегическое распределение ресурсов. Еще одним целевым показателем в области устойчивого развития является обеспечение всеобщего доступа к услугам по планированию семьи. Есть также отдельная цель - обеспечить гендерное равенство, в частности в том, что касается прекращения детских браков и обеспечения всеобщего доступа к репродуктивному здравоохранению.

Этот вопрос будет лоббироваться на международной конференции по планированию семьи в Руанде в ноябре и в следующем году, когда будет 25-я годовщина Каирской конференции по народонаселению и развитию.

Перевод НВ