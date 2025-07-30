Источники NBC News утверждали, что Хэгсет вполне конкретно высказывался о своей возможной предвыборной кампании на пост губернатора Теннесси (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Министр обороны США Пит Хегсет в непубличном формате обсуждал возможность покинуть пост, чтобы участвовать на пост губернатора штате Теннесси в 2026 году.

Об этом 30 июля сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Один из них заявил, что серьезно обсуждал с Хегсетом в течение последних трех недель данную возможность. Другой источник телеканала, который также назвал беседу с главой Пентагона «серьезной», не стал говорить, когда она состоялась — уточнив только, что провел ее уже после того, как Хегсет вступил на пост.

Один из собеседников NBC News сказал, что обсуждал с Хегсетом требования к кандидатам на пост губернатора Теннесси и его шансы на победу. Другой источник утверждает, что обсуждал с главой Пентагона о реалиях предвыборной кампании.

Источники утверждали, что Хегсет вполне конкретно высказывалсо о своей возможной предвыборной кампании на пост губернатора Теннесси — штата, где он проживает.

«В следующем году в штате состоятся открытые выборы губернатора, хотя есть требования к кандидатам, которым Хегсет может не соответствовать. В конечном итоге, по словам обоих источников, после разговоров с Хегсетом осталось неясным, решится ли он на этот шаг. Но оба сказали, что он об этом думал», — сообщили в NBC News.

Как сообщают журналисты, если Хегсет все же решит воплотить свои планы, то это приведет к серьезным кадровым перестановкам в Пентагоне. Согласно правилам Минобороны США, его чиновникам нельзя баллотироваться на политические должности — то Хегсет в любом случае должен будет уйти в отставку ради выборов в Теннесси.

В свою очередь, главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл опроверг информацию NBC News. «Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на работе под руководством президента Трампа и продвижении миссии „Америка прежде всего“ в Министерстве обороны», — сказал он.

Более того, Парнелл заявил, что «фейковые новости NBC так отчаянно нуждаются во внимании, что они снова распространяют выдуманную историю».

«Есть только два варианта: либо „источники“ вымышлены, либо этих репортеров разыгрывают», — сказал он.

Другие люди из окружения Хегсета NBC News заявили, что он не планирует начинать предвыборную кампанию. Еще один источник, который общался с министром на прошлой неделе, спросил его о слухах — мол, хочет ли тот уйти с поста через выборы в Теннесси? В ответ чиновник «очень, очень четко» дал понять, что не собирается баллотироваться, и отрицал, что даже рассматривал такую возможность. По словам источника, эта идея «полностью снята с повестки дня».

24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его случайно добавили в чат в Signal, в котором высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа обсуждали подготовку к атаке на йеменских хуситов.

Министр обороны Пит Хегсет отрицал факт обсуждения военных планов в групповом чате и заявил, что там не было секретной информации и «никаких имен или локаций».

20 апреля газета The New York Times написала, что Пит Хегсет делился секретной информацией о военных ударах по Йемену со своим окружением в мессенджере Signal. По данным издания, он создал чат, где находилось около 10 человек, включая его жену — экс-сотрудницу Fox News, а также его брата и адвоката.

21 апреля президент Трамп заявил, что Хегсет «отлично выполняет свои обязанности», несмотря на «критику со стороны недовольных бывших сотрудников».

24 апреля Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщил, что на рабочем компьютере главы Минобороны США Пита Хегсета был установлен мессенджер Signal — для того, чтобы решить проблему отсутствия мобильной связи на большей части территории Пентагона и для общения с другими членами команды Трампа.

6 мая издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщили, что Хегсет использовал широко использовал данный мессенджер — для обсуждения выступлений в СМИ, зарубежных поездок, своего графика и другой несекретной, но конфиденциальной информации,

23 июля издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что, вопреки заявлениям администрации Трампа, сообщения главы Пентагона Пита Хегсета в мессенджере Signal отправлялись с электронного почтового ящика, имевшего статус «Секретно».

Как пишет издание, изначально планы ударов Вашингтона по хуситов были переданы в секретном электронном письме более чем дюжине высокопоставленных чиновников Пентагона от генерала Майкла Куриллы — куратора военных операций США на Ближнем Востоке.

Затем они 15 марта были опубликованы в несекретных групповых чатах в аккаунте Signal, связанном с Хегсетом — незадолго до того, как США начали бомбардировки хуситов, подытожили в WP.