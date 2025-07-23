По информации WP, сообщения из учетной записи Хегсета в Signal, в которых содержались сведения о бомбардировке США хуситов в Йемене, пришли с секретного e-mail (Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw/Pool)

Об этом 23 июля сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По их информации, в независимом надзорном органе Пентагона получили доказательства того, что сообщения из аккаунта Хегсета в Signal, в которых содержались сведения о бомбардировках США хуситов в Йемене, были получены из электронного почтового ящика с пометкой «SECRET/NOFORN», сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Реклама

Как пишет издание, изначально планы ударов по хуситов были переданы в секретном электронном письме более чем дюжине высокопоставленных чиновников Пентагоном от генерала Майкла Куриллы — куратора военных операций США на Ближнем Востоке.

Затем они 15 марта были опубликованы в несекретных групповых чатах в аккаунте Signal, связанном с Хегсетом — незадолго до того, как США начали бомбардировки боевиков-хуситов.

Секретный статус электронного письма от Куриллы, о которой ранее не было известно журналистам, означал, что несанкционированное раскрытие данным в нем может нанести серьезный ущерб национальной безопасности США.

Более того, маркировка NOFORN на письме означала, что оно не предназначено для иностранных граждан — включая высокопоставленных должностных лиц из стран-союзников США, пишет WP.

В соответствии с правилами правительства США, генерал Курилла отправил письмо через Секретную сеть интернет-протоколов (SIPRNet), сообщили изданию четыре осведомленных источников.

24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его случайно добавили в чат в Signal, в котором высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа обсуждали подготовку к атаке на йеменских хуситов.

Министр обороны Пит Хегсет отрицал факт обсуждения военных планов в групповом чате и заявил, что там не было секретной информации и «никаких имен или локаций».

20 апреля газета The New York Times написала, что Пит Хегсет делился секретной информацией о военных ударах по Йемену со своим окружением в мессенджере Signal. По данным издания, он создал чат, где находилось около 10 человек, включая его жену — экс-сотрудницу Fox News, а также его брата и адвоката.

21 апреля президент Трамп заявил, что Хегсет «отлично выполняет свои обязанности», несмотря на «критику со стороны недовольных бывших сотрудников».

24 апреля Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщил, что на рабочем компьютере главы Минобороны США Пита Хегсета был установлен мессенджер Signal — для того, чтобы решить проблему отсутствия мобильной связи на большей части территории Пентагона и для общения с другими членами команды Трампа.

6 мая издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщили, что Хегсет использовал широко использовал данный мессенджер — для обсуждения выступлений в СМИ, зарубежных поездок, своего графика и другой несекретной, но конфиденциальной информации,