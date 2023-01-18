В Словакии мэр сфотографировался с флагами СССР и России. В Минобороны резко отреагировали 18 января, 17:36 Петр Ситор с флагом России и СССР (Фото:via Aktuality)

Министерство обороны Словакии осудило мэра города Полтар Петера Ситора за то, что тот пригласил на празднование годовщины освобождения города от немецких захватчиков представителей посольства РФ и фотографировался с российским флагом.

Об этом сообщает Eadaily.

Празднование 78-й годовщины освобождения города, которое состоялось 13 января, вызвало скандал. Ситор, который баллотировался как независимый кандидат при поддержке партий Smer пророссийского экс-премьера Роберта Фицо, Hlas, Республика и Словацкого движения возрождения, в дополнение к демонстрации советской символики пригласил на мероприятие представителей посольства России, а позже вручил им памятные письма.

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На мероприятии также присутствовала группа сторонников Российской Федерации с российским флагом, с которыми мэр также сделал совместное фото.

При этом в городском совете не видят в таком праздновании ничего плохого, призывая его не политизировать.

Мэр не ответил на вопрос, считает ли он российские флаги уместными.

Министерство обороны Словакии осудило торжества в Полтаре с участием российской делегации.

«Министерство решительно выступает против действий в городе Полтар, где 13 января 2023 года состоялись торжества по случаю освобождения города с участием делегации Российской Федерации — агрессора, беспрецедентные нападения которого Украина отражает уже более 10 месяцев», — заявили в ведомстве.

В министерстве также напомнили, что Россия включила Словакию в список враждебных стран в июле 2022 года.