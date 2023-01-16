Словакия передала ВСУ восьмую гаубицу Zuzana 2 — глава Минобороны 16 января, 18:18 Zuzana 2 (Фото:Jaro Nad/Twitter)

Словакия передала украинским силам восьмую гаубицу Zuzana 2.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в Twitter.

«Словакия твердо поддерживает Украину, которая все еще борется с нелегитимной агрессией. Уже восьмая гаубица Zuzana 2 находится в безопасности в руках украинских Вооруженных сил», — написал он.

Видео дня

В июне Украина и Словакия подписали контракт на поставки восьми 155-мм САУ.

2 октября Германия, Норвегия и Дания договорились закупить для Украины дополнительно 16 словацких самоходных гаубиц Zuzana 2. Поставки стартуют в этом году.

Zuzana 2 — самоходная установка 8x8 (калибр 155 мм) на базе предыдущей версии Zuzana с более длинным стволом и большей дальностью стрельбы (42 км).