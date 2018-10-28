Пентагон поставил в Европу самую крупную за 20 лет партию боеприпасов

Пентагон поставил 86-й боевой эскадрилье на авиабазе Рамштайн, Германия, самую крупную партию боеприпасов с 1999 года. Об этом сообщается на сайте авиабазы.
В октябре ВВС Германии получили примерно 100 контейнеров с различными боеприпасами.
"Это крупнейшая партия такого рода после операции Союзная сила, которая состоялась в 1999 году", – сообщил начальник отдела боевых операций MUNS Дэвид Хед, имея в виду 78-дневную кампанию, в ходе которой самолеты совершили 900 вылетов для борьбы с этническими чистками в Восточной Европе.
"Полученные нами боеприпасы будут использоваться для будущих операций и развития европейского командного присутствия в США", – отметил военнослужащий.
Также отмечается, что боеприпасы будут использоваться для поддержки инициативы НАТО и увеличения военной базы военно-воздушных сил в Европе.
Сообщается, что содержимое контейнеров предназначено для обеспечения "оперативной реакции на угрозы со стороны агрессивных участников".
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