Пентагон поставил в Европу самую крупную за 20 лет партию боеприпасов

Пентагон поставил 86-й боевой эскадрилье на авиабазе Рамштайн, Германия, самую крупную партию боеприпасов с 1999 года. Об этом сообщается на сайте авиабазы.

В октябре ВВС Германии получили примерно 100 контейнеров с различными боеприпасами.

"Это крупнейшая партия такого рода после операции Союзная сила, которая состоялась в 1999 году", – сообщил начальник отдела боевых операций MUNS Дэвид Хед, имея в виду 78-дневную кампанию, в ходе которой самолеты совершили 900 вылетов для борьбы с этническими чистками в Восточной Европе.

"Полученные нами боеприпасы будут использоваться для будущих операций и развития европейского командного присутствия в США", – отметил военнослужащий.

Также отмечается, что боеприпасы будут использоваться для поддержки инициативы НАТО и увеличения военной базы военно-воздушных сил в Европе.

Сообщается, что содержимое контейнеров предназначено для обеспечения "оперативной реакции на угрозы со стороны агрессивных участников".

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