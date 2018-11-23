23 ноября 2018, пятница

Пассажирский Boeing совершил вынужденную посадку в аэропорту Боливии

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У самолета отсутствуют задние стойки шасси
Фото: elcomercio.pe

У самолета отсутствуют задние стойки шасси

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Peruvian Airlines экстренно сел в аэропорту боливийского Ла-Паса, сообщает El Commercio со ссылкой на местные власти.

По данным министерства транспорта и связи Перу, на борту самолета находились 122 пассажира и пять членов экипажа. После посадки все были эвакуированы. Никто не пострадал.

Как сообщил глава Главного управления гражданской авиации Боливии, во время посадки произошел несчастный случай - проблемы с шасси. 

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, что у самолета отсутствуют задние стойки шасси.

Издание также сообщает, что при посадке взорвалась одна из задних шин самолета.

Власти начали расследование инцидента.

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