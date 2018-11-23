Пассажирский Boeing совершил вынужденную посадку в аэропорту Боливии

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Peruvian Airlines экстренно сел в аэропорту боливийского Ла-Паса, сообщает El Commercio со ссылкой на местные власти.

По данным министерства транспорта и связи Перу, на борту самолета находились 122 пассажира и пять членов экипажа. После посадки все были эвакуированы. Никто не пострадал.

Как сообщил глава Главного управления гражданской авиации Боливии, во время посадки произошел несчастный случай - проблемы с шасси.

#ANF Vea como quedó la aeronave de la empresa Peruvian Airlines que tuvo un incidente en la pista del aeropuerto de la ciudad de #ElAlto.



(Video: RRSS) pic.twitter.com/p9DmfVOd5g — Agencia Fides (ANF) (@noticiasfides) 22 ноября 2018 г.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, что у самолета отсутствуют задние стойки шасси.

Издание также сообщает, что при посадке взорвалась одна из задних шин самолета.

Власти начали расследование инцидента.