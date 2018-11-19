Пассажирский Boeing экстренно вернулся в Сингапур из-за падения давления в салоне

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Singapore Airlines, который летел из Сингапура в Париж, экстренно вернулся в аэропорт через час после вылета из-за падения давления в салоне.
Как сообщает The Straits Times, когда самолет достиг высоты 7,3 тысячи метров и уже находился над территорией Малайзии, экипаж зафиксировал падение давления в салоне и принял решение вернуться в аэропорт Чанги.
В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, 16 ноября в аэропорту Берлина совершил экстренную посадку самолет авиакомпании British Airways, который совершал рейс из Москвы в Лондон.
Командир экипажа запросил разрешение на снижение высоты до безопасной высоты 3 км из-за разгерметизации. Ему рекомендовали приземлиться в ближайшем аэропорту.
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