Пассажирский Boeing экстренно вернулся в Сингапур из-за падения давления в салоне

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Singapore Airlines, который летел из Сингапура в Париж, экстренно вернулся в аэропорт через час после вылета из-за падения давления в салоне.

Как сообщает The Straits Times, когда самолет достиг высоты 7,3 тысячи метров и уже находился над территорией Малайзии, экипаж зафиксировал падение давления в салоне и принял решение вернуться в аэропорт Чанги.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 16 ноября в аэропорту Берлина совершил экстренную посадку самолет авиакомпании British Airways, который совершал рейс из Москвы в Лондон.

Командир экипажа запросил разрешение на снижение высоты до безопасной высоты 3 км из-за разгерметизации. Ему рекомендовали приземлиться в ближайшем аэропорту.