«Система охраны уязвима». Партизаны заявили, что добрались до арсенала ГРАУ минобороны РФ в Брянске

Проукраинские партизаны провели разведку 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) министерства обороны страны-агрессора РФ в Брянске, координаты хранилищ и графики поставок переданы Силам обороны Украины.

Об этом в воскресенье, 5 октября, рассказали в партизанском движении Атеш.

Сообщается, что агенты движения обследовали территорию объекта, зафиксировав режим работы, систему охраны и схему перемещения грузов.

«На территории обнаружены признаки усиления мер безопасности после недавних инцидентов с возгораниями на аналогичных объектах. Однако система охраны имеет уязвимости, которые уже отмечены нашими агентами», — заявили в Атеш.

Фото: Атеш / Telegram

Подчеркивается, что полученные разведданные переданы Силам обороны для планирования операций.

Фото: Атеш / Telegram

4 октября в Атеш сообщили о разведке двух военных объектов во временно оккупированном Россией Севастополе — медицинских складов (в/ч 22923) и базы 12 зенитно-ракетного полка (в/ч 85702).

Вся собранная информация также была передана Силам обороны Украины.