«Система охраны уязвима». Партизаны заявили, что добрались до арсенала ГРАУ минобороны РФ в Брянске

5 октября, 11:59
Партизаны обследовали стратегический объект хранения боеприпасов 120 арсенала ГРАУ, сообщили в Атеш (Фото: Атеш / Telegram)

Проукраинские партизаны провели разведку 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) министерства обороны страны-агрессора РФ в Брянске, координаты хранилищ и графики поставок переданы Силам обороны Украины.

Об этом в воскресенье, 5 октября, рассказали в партизанском движении Атеш.

Сообщается, что агенты движения обследовали территорию объекта, зафиксировав режим работы, систему охраны и схему перемещения грузов.

«На территории обнаружены признаки усиления мер безопасности после недавних инцидентов с возгораниями на аналогичных объектах. Однако система охраны имеет уязвимости, которые уже отмечены нашими агентами», — заявили в Атеш.

Атеш / Telegram
Подчеркивается, что полученные разведданные переданы Силам обороны для планирования операций.

Атеш / Telegram
4 октября в Атеш сообщили о разведке двух военных объектов во временно оккупированном Россией Севастополе — медицинских складов (в/ч 22923) и базы 12 зенитно-ракетного полка (в/ч 85702).

Вся собранная информация также была передана Силам обороны Украины.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   движение Атеш Разведка Война России против Украины Брянск

