В Севастополе оккупанты усилили охрану на медицинских складах — Атеш

5 октября, 09:37
В Севастополе оккупанты усилили охрану (Фото: Атеш)

Во временно оккупированном Севастополе россияне ужесточили охрану на медицинских складах.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

Партизаны наблюдали за двумя объектами в Севастополе.

«Наши агенты наблюдали за двумя объектами в Севастополе — медицинскими составами (в/ч 22923) и базой 12-го зенитно-ракетного полка (в/ч 85702). Вся собранная информация передана Силам обороны Украины. На медицинских складах Минобороны РФ активное движение транспорта — вероятно, там сохраняют что-то ценное», — говорится в сообщении.

По данным партизан, на технической базе 12-го полка на Фиолентовском шоссе обнаружена преимущественно списанная техника и металлолом.

Ранее партизаны уже обследовали штаб полка, где после ударов украинских беспилотников были усилены меры безопасности.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Севастополь Война России против Украины Российская агрессия

Поделиться:

