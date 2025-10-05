Во временно оккупированном Севастополе россияне ужесточили охрану на медицинских складах.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

Партизаны наблюдали за двумя объектами в Севастополе.

«Наши агенты наблюдали за двумя объектами в Севастополе — медицинскими составами (в/ч 22923) и базой 12-го зенитно-ракетного полка (в/ч 85702). Вся собранная информация передана Силам обороны Украины. На медицинских складах Минобороны РФ активное движение транспорта — вероятно, там сохраняют что-то ценное», — говорится в сообщении.

По данным партизан, на технической базе 12-го полка на Фиолентовском шоссе обнаружена преимущественно списанная техника и металлолом.

Ранее партизаны уже обследовали штаб полка, где после ударов украинских беспилотников были усилены меры безопасности.