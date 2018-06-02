02 июня 2018, суббота

Партия Марин Ле Пен сменила название

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Политическая сила, которую возглавляет Марин Ле Пен, провела своего рода ребрендинг

Политическая сила, которую возглавляет Марин Ле Пен, провела своего рода ребрендинг

В пятницу, 1 июня, французская партия Национальный фронт, лидером которой является Марин Ле Пен, сменила свое название и стала называться Национальный союз.

Новое название поддержали 80,81% членов партии, передает BFM TV.

Лидер партии Марин Ле Пен назвала переименование "историческим моментом", в то время как основатель движения Жан-Мари Ле Пен считает ребрендинг "предательством".

Напомним, 12 февраля 2018 года Марин Ле Пе заявила о том, что политическую силу ожидает так называемый ребрендинг.

Также на съезде Национального фронта Франции был принят новый устав, отменяющий должность почетного председателя, которую занимал основатель партии Жан-Мари Ле Пен.

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