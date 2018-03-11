Ле Пена лишили должности почетного председателя Народного фронта Франции

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Около 80 процентов делегатов проголосовало за ликвидацию должности почетного председателя партии

Около 80 процентов делегатов проголосовало за ликвидацию должности почетного председателя партии

На съезде Национального фронта Франции был принят новый устав, отменяющий должность почетного председателя, которую занимал основатель партии Жан-Мари Ле Пен. Об этом сообщает DW.

Также участники съезда правопопулистской партии Национальный фронт Франции единогласно переизбрали Марин Ле Пен на третий срок в должности председателя партии.

Кроме того, съезд, в котором приняли участие около 1500 делегатов партии, принял новый устав, изменения в котором предусматривают ликвидацию должности почетного председателя. За это решение проголосовали около 80 процентов делегатов.

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Жан-Мари Ле Пен возглавлял партию с 1972 года в течение 39 лет. В 2011 году он уступил пост своей дочери Марин Ле Пен. В августе 2015 года политика исключили из рядов партии за его антисемитские и другие провокационные высказывания. В том числе о том, что газовые камеры во время Второй мировой войны были лишь "деталью истории".

Несмотря на исключение из Национального фронта, за ним сохранялась должность почетного председателя. Однако в последние годы новое руководство партии не допускало Ле-Пена на один важное заседание.

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