На фоне антиправительственных протестов. Вучич заявил, что в Сербии состоятся досрочные парламентские выборы

Президент Сербии Александар Вучич на фоне массовых антиправительственных протестов заявил, что парламентские выборы в стране состоятся раньше запланированного срока. Об этом сообщила газета Financial Times .

«Выборы состоятся до окончания срока полномочий. Точное время определят компетентные органы», — сказал он во время пресс-конференции.

В то же время близкий помощник Вучича рассказал FT, что президент Сербии еще не принял решение, а лишь рассматривает возможность проведения досрочных выборов.

«Он говорит, что выборы могут состояться раньше, чем планировалось. Конечно, он официально не объявлял о выборах. Но они могут состояться раньше. Я думаю не раньше, чем в конце следующего года», — отметил он.

Десятки тысяч сербов вышли на улицы с требованием проведения досрочных парламентских выборов. Сербы обвиняют власть в коррупции и авторитаризме.

Протестующие столкнулись с полицией на следующий день после массовой демонстрации, посвященной годовщине разрушения навеса на железнодорожном вокзале в Новом Саде, в результате которого погибли 16 человек. В трагедии обвиняют коррупционность власти.

FT пишет, что студенческое движение составило предварительный список кандидатов, которых оно выдвинет против правящей партии СНС, хотя еще не обнародовало его. Газета объясняет, что без парламентского большинства власть Вучича будет серьезно подорвана.

В марте Вучич, комментируя массовые протесты в стране, заявил о готовности провести выборы, если этого потребует оппозиция, однако подчеркнул, что не планирует уходить в отставку.

Протесты в Сербии — что известно

1 ноября 2024 года в городе Новый Сад на севере Сербии обвалилась часть внешней кровли железнодорожного вокзала, в результате чего погибло 16 человек.

После этого 25 декабря 2024 года в Сербии сотни студентов вышли на улицы на протест против политики президента Вучича и его Сербской прогрессивной партии.

Массовые протесты вспыхивали в течение 2025 года. 2 сентября в Белграде десятки тысяч людей прошли мирным шествием, требуя досрочных выборов.

5 сентября сербская полиция применила слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты во время протестов в университетском городке в Новом Саде, чтобы разогнать митингующих.

22 августа возле здания сербского парламента в Белграде, недалеко от палатки, которую установили сторонники Вучича, произошла стрельба. В результате инцидента один человек получил серьезные ранения.