Пучдемон отказался руководить Каталонией

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что отказывается участвовать в выборах президента Женералитата Каталонии, и выдвинул на этот пост задержанного руководителя общественной организации Национальная каталонская ассамблея Жорди Санчеса.

"Я не буду выдвигать свою кандидатуру на пост регионального президента", - цитирует BBC заявление Пучдемона.

По его словам, он отказывается от участия, чтобы разблокировать патовую ситуацию, которая сложилась после проведения референдума о независимости Каталонии.

Карлес Пучдемон после отстранения с должности испанскими властями находится в Брюсселе. Ранее он заявлял, что может руководить регионом и удаленно с помощью "новейших технологий".

Прокуратура Испании добилась общеевропейского ордера на арест Пучдемона, однако ни одна страна не выполнила требование Испании. На родине ему грозит заключение сроком до 30 лет за мятеж против центрального правительства.

В октябре 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

В ответ на это Верхняя палата парламента Испании поддержала отмену полномочий автономного правительства, а Кабинет министров Испании принял решение распустить парламент и правительство Каталонии.