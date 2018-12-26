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Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Сегодня, 21:28
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В Израиле состоятся досрочные выборы в парламент

В среду, 26 декабря, депутаты парламента Израиля (Кнессета) проголосовали за роспуск парламента и проведение досрочных выборов 9 апреля 2019 года. 

Как передает Курсор, за досрочное прекращение 20 созыва парламента проголосовало подавляющее большинство – 102 депутата были "за" и двое воздержались.

Согласно решению парламента, досрочные выборы состоятся 9 апреля 2019 года, и в ближайшие дни в Израиле начнется официальная предвыборная кампания.

Кнессет 20 созыва закончит свою работу 2 января. 

Напомним, что 24 декабря лидеры израильской коалиции приняли решение о роспуске парламента Израиля. 

Решение о проведении досрочных парламентских выборов принято на фоне разногласий вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в израильскую армию.

Теги:   Досрочные выборы Кнессет Израиль

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