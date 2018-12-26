Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
В среду, 26 декабря, депутаты парламента Израиля (Кнессета) проголосовали за роспуск парламента и проведение досрочных выборов 9 апреля 2019 года.
Как передает Курсор, за досрочное прекращение 20 созыва парламента проголосовало подавляющее большинство – 102 депутата были "за" и двое воздержались.
Согласно решению парламента, досрочные выборы состоятся 9 апреля 2019 года, и в ближайшие дни в Израиле начнется официальная предвыборная кампания.
Кнессет 20 созыва закончит свою работу 2 января.
Напомним, что 24 декабря лидеры израильской коалиции приняли решение о роспуске парламента Израиля.
Решение о проведении досрочных парламентских выборов принято на фоне разногласий вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в израильскую армию.