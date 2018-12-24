В Израиле распустили парламент и назначили досрочные выборы
В понедельник, 24 декабря, лидеры израильской коалиции приняли решение о роспуске парламента Израиля (Кнессета).
Как сообщает NEWSru, досрочные выборы в Кнессет 21-го созыва пройдут в апреле 2019 года.
Точная дата проведения досрочных парламентских выборов неизвестна. По словам источников в коалиции, голосование пройдет 9 апреля 2019 года. Источники в оппозиции заявляют, что выборы, возможно, пройдут 2 апреля.
О причинах роспуска парламента не сообщается. Решение было принято на фоне безуспешных попыток принять закон о всеобщем призыве в ЦАХАЛ.