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В Израиле распустили парламент и назначили досрочные выборы

Сегодня, 17:53
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Внеочередные выборы в Израиле намечены на апрель

В понедельник, 24 декабря, лидеры израильской коалиции приняли решение о роспуске парламента Израиля (Кнессета).

Как сообщает NEWSru, досрочные выборы в Кнессет 21-го созыва пройдут в апреле 2019 года.

Точная дата проведения досрочных парламентских выборов неизвестна. По словам источников в коалиции, голосование пройдет 9 апреля 2019 года. Источники в оппозиции заявляют, что выборы, возможно, пройдут 2 апреля.

О причинах роспуска парламента не сообщается. Решение было принято на фоне безуспешных попыток принять закон о всеобщем призыве в ЦАХАЛ.

Теги:   Кнессет Израиль

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