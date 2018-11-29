Парламент Италии упростил процедуру выдворения мигрантов

В Италии парламент поддержал антимиграционный законопроект, который упрощает процедуру выдворения мигрантов и ограничивает выдачу разрешений на жительство.
Об этом сообщает EUobserver.
Нижняя палата парламента 396 голосами приняла законопроект, который отменяет двухлетние виды на жительство в рамках "гуманитарной защиты".
Напомним, что ранее Италия заявила, что не намерена подписывать миграционный пакт ООН.
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