29 ноября 2018, четверг

Парламент Италии упростил процедуру выдворения мигрантов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Италии поддержали антимиграционный законопроект

В Италии поддержали антимиграционный законопроект

В Италии парламент поддержал антимиграционный законопроект, который упрощает процедуру выдворения мигрантов и ограничивает выдачу разрешений на жительство.

Об этом сообщает EUobserver.

Нижняя палата парламента 396 голосами приняла законопроект, который отменяет двухлетние виды на жительство в рамках "гуманитарной защиты".

Напомним, что ранее Италия заявила, что не намерена подписывать миграционный пакт ООН. 

Смотрите также

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Подписаться на журнал
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове