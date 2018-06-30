Италия больше не позволит судам-спасителям мигрантов заходить в итальянские порты - Сальвини

Министр внутренних дел Маттео Сальвини написал в Facebook, что Италия больше не позволит судам неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в водах Средиземного моря, заходить в итальянские порты.

"Судно испанской неправительственной организации с испанским флагом только что отправилось к лодке и, без вмешательства ливийского патрульного катера, поспешно отправило на борт около пятидесяти мигрантов. Пусть и не думают о прибытии в итальянский порт", - сообщил Сальвини.

Итальянский министр также разместил в Facebook изображение спасательной лодки с хэштегом "закрыть порты".

"Остановим мафию, которая занимается торговлей людьми: чем меньше будет отправляться, тем меньше погибнет", - призвал министр.

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