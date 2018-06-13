Парламент Британии принял план по Brexit

Нижняя палата парламента Великобритании проголосовала 12 июня за принятие плана по выходу страны из состава Европейского союза.
За проголосовали 324 парламентария, против - 298, передает DW.
Парламент получит больше контроля за процессом Brexit, так как часть политиков хотят сохранить тесные котакты с коллегами из ЕС, в то время как другие хотят максимально отдалиться от Евросоюза.
23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.
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