Парламент Британии принял план по Brexit

Парламентарии будут больше вовлечены в процесс Brexit

Нижняя палата парламента Великобритании проголосовала 12 июня за принятие плана по выходу страны из состава Европейского союза.

За проголосовали 324 парламентария, против - 298, передает DW.

Парламент получит больше контроля за процессом Brexit, так как часть политиков хотят сохранить тесные котакты с коллегами из ЕС, в то время как другие хотят максимально отдалиться от Евросоюза.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.