Отставка Мэй и дефицит продуктов. Чем грозит Британии затянувшийся Brexit и почему он заходит в тупик

Процесс выхода Великобритании из ЕС, получивший название Brexit, оборачивается для страны все большей неопределенностью и может всерьез поднять вопрос о доверии правительстве Терезы Мэй, пишут британские СМИ – включая The Guardian и The Independent.

Доверие к кабинету Мэй в этом вопросе теряют и британцы, свидетельствует недавний опрос компании YouGov, обнародованный 5 июня. 62% опрошенных граждан страны считают, что правительство не справляется с переговорами по Brexit, в то время как обратного мнения придерживаются лишь 23% респондентов.

Кроме того, данный опрос засвидетельствовал, что число противников Brexit в Британии выросло до рекордного показателя в 47%, а количество сторонников выхода страны из ЕС – напротив, снизилось до минимума после референдума 2016 года и составляет 40%.

Такая ситуация усугубляет положение британского правительства накануне двух важнейших для Brexit событий: 12 июня нижняя палата парламента Британии должна рассмотреть сразу 15 существенных замечаний Палаты лордов к правительственному законопроекту о Brexit, а 28-29 июня пройдет саммит Евросоюза, в ходе которого официальный Лондон должен представить внятный вариант решения нескольких спорных вопросов относительно формализации своего выхода из ЕС.

В случае провала соглашения с Брюсселем и "автоматического" выхода Великобритании из ЕС стране грозит временный дефицит продуктов, медикаментов и топлива, пишет Sunday Times со ссылкой на подготовленные для правительства аналитические документы.

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Внутренние противоречия в Британии

Важнейший экзамен на способность легализировать Brexit ждет правительство Терезы Мэй уже через неделю, 12 июня. На этот день в Палате общин назначено судьбоносное голосование: парламентарии рассмотрят сразу 15 поправок к правительственному законопроекту о Brexit, которые ранее утвердила Палата лордов. Этот документ должен формализовать отмену законодательства Евросоюза на территории Соединенного Королевства.

Как пишет The Independent, в этот "драматичный день" авторитет Терезы Мэй и ее правительства "будет поставлен на карту". Издание также отмечает, что политические обозреватели в Британии уже называют грядущее заседание Палаты общин одним из важнейших в истории и сравнивают его с "норвежскими дебатами" 1940 года. Тогда острая парламентская дискуссия о неудачной военной операции Британии в Норвегии и о войне против Гитлера в целом привела к отставке правительства Невилла Чемберлена, на смену которому пришел Уинстон Черчилль.

Терезе Мэй придется отстоять свой жесткий вариант Brexit в Палате общин / Фото ЕРА

Британских парламентариев уже предупредили, что голосование 12 июня может затянуться далеко за полночь – настолько объемный и дискуссионный перечень вопросов вынесен на рассмотрение. Это вызвало дискуссии среди британских политиков и крайнее недовольство оппозиции.

12 июня авторитет Терезы Мэй и ее правительства "будет поставлен на карту", пишет The Independent

"Попытка внести сразу 15 поправок за одну сессию свидетельствует о полном неуважении к парламенту, - заявил, к примеру, лейборист Дэвид Лэмми, сторонник членства Британии в ЕС. - Этот закон будет иметь огромные последствия для будущего нашей страны на протяжении многих поколений".

Палата лордов работала над правками к биллю о Brexit в течение последних недель - после того, как в январе 2018 года Палата общин приняла соответствующий законопроект в третьем и последнем чтении и передала его в верхнюю палату. Все 15 предложений британских пэров призваны смягчить процесс выхода страны из ЕС, в то время как правительство Мэй ранее настаивало на жестком варианте Brexit.

Основные из спорных моментов касаются таких вопросов:

1. Полномочия парламента в процессе Brexit. Палата лордов предлагает предоставить парламенту право решать дальнейших ход событий в случае, если правительство Великобритании не сможет согласовать с Брюсселем условия ее выхода из ЕС.

"Если парламентарии [нижней палаты] не отвергнут поправку, надеются ее сторонники, то это увеличит шансы вновь усадить правительство за стол переговоров или даже принудить его к новому референдуму относительно Brexit", - пишет The Independent.

Палата лордов настаивает на сохранении членства Лондона в Европейской экономической зоне и таможенном союзе после выхода из ЕС

2. Членство Британии в экономических сообществах ЕС. В частности, Палата лордов настаивает на сохранении членства Лондона в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) после выхода из ЕС. Прежде всего это означает участие страны в едином рынке Евросоюза (подобно Норвегии, которая также не входит в состав ЕС) и сохранение принципа свободного перемещения рабочей силы. В то же время план правительства предполагает выход из ЕЭЗ вместе с отказом от единого рынка труда, и в этом правящую партию консерваторов поддерживают многие лейбористы, напоминает The Independent.

В то же время лейбористы, аналогично предложению Палаты лордов, намерены добиваться сохранения членства Британии в таможенном союзе ЕС. Он позволяет товарам свободно перемещаться по всему Европейскому Союзу. В то же время кабинет Мэй выступает против этой поправки. Членство страны в таможенном союзе ЕС не позволяет ей вести переговоры об особых двусторонних торговых соглашениях с другими государствами. Тогда как британское правительство рассчитывало после Brexit заключить отдельные торговые соглашения в первую очередь с США и Китаем.

3. Дата выхода из ЕС. Одна из поправок, внесенных Палатой лордов, предполагает исключение из законопроекта о Brexit граничного срока выхода Великобритании из ЕС. Сейчас он назначен на 29 марта 2019 года, однако в случае положительного голосования в Палате общин эту дату из документа исключат и тогда Brexit может затянуться на неопределённый срок.

Британский бизнес уже потребовал от правительства ясности относительно стратегии выхода страны из ЕС

В свою очередь, британский бизнес уже потребовал от правительства большей ясности относительно стратегии выхода страны из ЕС, пишет The Guardian. На встрече с правительством в начале июня руководители крупнейших компаний, включая Tesco, GlaxoSmithKline и BAE Systems, отметили необходимость подготовить свои фирмы и заявили, что нуждаются в дополнительной информации о новых таможенных процедурах, так как остается менее 10 месяцев до предполагаемой даты Brexit.

Разногласия с ЕС

На протяжении многих месяцев правительству Великобритании не удается согласовать с Брюсселем окончательный вариант соглашения по выходу из ЕС (Brexit deal). Проект соглашения, состоящий из 168 статей, был утвержден в феврале 2018 года.

Уже тогда координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье подчеркнул, что для окончательного подписания соглашения и согласования спорных вопросов необходимо поторопиться.

"30 марта 2019 года, через 13 месяцев, Соединенное Королевство больше не будет государством – членом Европейского Союза. То, чего оно и хотело, - заявил в феврале Барнье. - И к этому дню мы должны организовать его упорядоченный выход. Теперь нам надо вести переговоры на основании текста, так как времени мало. С сегодняшнего дня и до будущей осени мы должны прийти к окончательному согласию по этому проекту упорядоченного выхода".

Самый спорный вопрос - дискуссия о будущей границе между Ирландией и Северной Ирландией / Фото ЕРА

Впрочем, с тех пор переговоры подвинулись незначительно. В марте 2018 года Брюсселю и Лондону удалось договориться о переходном периоде после Brexit, который продлится с 29 марта 2019 по 31 декабря 2020 года и призван смягчить последствия выхода из ЕС как для Британии, так и для самого Евросоюза.

Предполагается, что в этот период Великобритания сможет пользоваться всеми правами страны-члена ЕС, оставаясь на едином рынке, но не сможет участвовать в процессе принятия решений в Евросоюзе.

Однако уже в мае британская The Times сообщила, что премьер Тереза Мэй намерена просить ЕС о дополнительном переходном периоде в рамках Brexit до 2023 года.

Кроме того, сторонам до сих пор не удалось согласовать ряд спорных вопросов относительно выхода Британии из ЕС – в том числе проблема членства страны в таможенном союзе.

Однако наиболее дискуссионный вопрос – проблема британской границы с Ирландией. Без четкой стратегии ее решения Брюссель не подпишет соглашение с Британией, заявлял в том числе главный переговорщик от ЕС Барнье.

Остается неясным, как Лондон намерен регулировать перемещение людей и товаров через границу с Ирландией

Речь идет о границе между Ирландией, являющейся членом ЕС, и Северной Ирландией - частью Соединенного Королевства. Остается неясным, как Лондон намерен регулировать перемещение людей и товаров через эту границу.

Ранее Еврокомиссия предложила вариант, при котором Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе ЕС после Brexit, однако Мэй отвергла это предложение. По ее словам, такая идея ставит под угрозу конституционную целостность королевства, ведь между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании возникнет регулируемая и таможенная граница.

В то же время альтернативных предложений Британия пока не выдвигала официально, хотя остаются считанные недели до решающего саммита лидеров ЕС, который пройдет 28-29 июня и, как ожидается, должен во многом определить судьбу соглашения с Лондоном по Brexit.

В связи с этим европейские политики не устают торопить Лондон. "Мы обеспокоены отсутствием четкого подхода, четкой позиции у британцев. Часы тикают", - заявил в мае немецкий министр по делам ЕС Майкл Рот на встрече со своими коллегами-дипломатами в Брюсселе.

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В свою очередь, Лондон заверяет, что обнародует свое видение относительно нерешенных вопросов по Brexit еще до грядущего саммита. "Я абсолютно уверен, что на июньском заседании Совета ЕС у премьер-министра [Терезы Мэй] будет ряд конкретных предложений и наши европейские коллеги положительно на них отреагируют", - заявил 3 июня глава МВД Великобритании Саджид Джавид.

Судный день: риск "спонтанного" Brexit

В случае, если Лондону не удастся подписать с Брюсселем формальное соглашение о выходе из Евросоюза, Великобританию ожидает вариант "спонтанного" Brexit, когда многие торговые соглашения с ЕС просто перестанут действовать. Британская пресса уже окрестила такой вариант "судным днем".

В таком случае стороны перейдут к правилам Всемирной торговой организации и британские компании будут ежегодно тратить около 20 млрд фунтов стерлингов ($27 млрд) на соблюдение таможенного режима, заявил 5 июня Джон Томпсон, постоянный секретарь налоговой службы британской королевы.

Сейчас уровень поддержки членства Лондона в ЕС среди британцев достиг 47% / Фото ЕРА

Кроме того, "спонтанный" выход из ЕС грозит Великобритании немедленными проблемами с поставками продуктов, медикаментов и топлива. Об этом сообщила 3 июня британская Sunday Times со ссылкой на секретный документ о возможных последствиях "автоматического" Brexit, разработанный госчиновниками для Дэвида Дэвиса, министра по выходу Великобритании из Европейского союза.

В этом документе детально описаны три сценария возможных последствий – мягкий, средний и наиболее серьезный, обозначенный как "Армагеддон".

В супермаркетах Корнуолла и Шотландии еда закончится в течение нескольких дней, а госпитали исчерпают запасы медикаментов в течение двух недель

"В случае второго сценария - даже не худшего - порт Дувра ждет коллапс в первый же день [после Brexit], - цитирует Sunday Times свой источник, рассказавший о документе. - В супермаркетах Корнуолла и Шотландии еда закончится в течение нескольких дней, а госпитали исчерпают запасы медикаментов в течение двух недель".

При этом правительству придется использовать чартеры или Королевские военно-воздушные силы Великобритании, чтобы обеспечить поставки всего необходимого в самые дальние регионы Соединенного Королевства. "А к концу второй недели [после Brexit] нам также будет не хватать бензина", - сказал источник.

В ответ на эту публикацию в британском правительстве опровергли подобные риски и заверили, что страна "полностью готова" покинуть ЕС даже без соответствующего соглашения с Брюсселем.

В заявлении официального представителя Терезы Мэй отмечается: она по-прежнему считает, что "отсутствие соглашения лучше, чем плохое соглашение", а правительство "провело большую работу", чтобы Великобритания могла справиться с любым вариантом Brexit и избежать сценариев, подобных озвученным в Sunday Times.

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