«На парадах запретили кетчуп и яйца». Об абсурдном 9 мая в России и провокациях на сакральную дату — интервью NV с Денисенко 7 мая, 15:30 NV Премиум Российская бронетехника припаркована вдоль закрытой Тверской улицы перед репетицией военного парада. Москва, 7 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

В украинской разведке предупреждают, что российские спецслужбы могут готовить провокации на 9 мая.

Однако руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко говорит, что агрессор не привязывается к символическим датам.

В то же время он отмечает, что парады на 9 мая в России, если не отменены, то будут доведены до абсурда. О настроениях россиян накануне Дня победы Денисенко рассказал в интервью Radio NV.

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— Начнем с очень интересной истории. Российским пропагандистом быть очень опасно сейчас. Захар Прилепин был суперпатриотом, политиком, писателем, воевал на Донбассе на стороне России, а теперь ему не очень приятно. Это ведь даже важнее, чем то, что оккупанта задело.