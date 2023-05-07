«На парадах запретили кетчуп и яйца». Об абсурдном 9 мая в России и провокациях на сакральную дату — интервью NV с Денисенко

7 мая, 15:30
NV Премиум
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Российская бронетехника припаркована вдоль закрытой Тверской улицы перед репетицией военного парада. Москва, 7 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Российская бронетехника припаркована вдоль закрытой Тверской улицы перед репетицией военного парада. Москва, 7 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Автор: Павел Новиков

В украинской разведке предупреждают, что российские спецслужбы могут готовить провокации на 9 мая.

Однако руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко говорит, что агрессор не привязывается к символическим датам.

В то же время он отмечает, что парады на 9 мая в России, если не отменены, то будут доведены до абсурда. О настроениях россиян накануне Дня победы Денисенко рассказал в интервью Radio NV.

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— Начнем с очень интересной истории. Российским пропагандистом быть очень опасно сейчас. Захар Прилепин был суперпатриотом, политиком, писателем, воевал на Донбассе на стороне России, а теперь ему не очень приятно. Это ведь даже важнее, чем то, что оккупанта задело.

Теги:   Россия Владимир Путин Интервью NV Москва Кремль Россияне 9 мая Парад Победы Захар Прилепин Радио NV Война России против Украины

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